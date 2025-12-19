В Химках наградили лучших тренеров за успехи спортсменов в 2025 году

В Химках 19 декабря состоялось торжественное собрание, на котором отметили лучших тренеров и наставников города за вклад в спортивные достижения в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие прошло в пресс-центре «Арены Химки». В 2025 году спортсмены Химок завоевали более тысячи наград на соревнованиях различного уровня, включая 393 золотые, 409 серебряных и 480 бронзовых медалей.

Достижения стали возможны благодаря работе более 230 тренеров и инструкторов. На международных первенствах спортсмены города получили 21 медаль, на всероссийских соревнованиях — 374 награды, на областных турнирах — 887 медалей.

В Химках действуют 7 спортивных школ, 3 школы олимпийского резерва и физкультурно-спортивный клуб инвалидов. Здесь развивают 44 вида спорта, в том числе 20 олимпийских и 4 паралимпийских дисциплины.

«Эти педагоги не только обучают спортивным навыкам, но и формируют характер, закаляют дух, прививают любовь к Родине и стремление к победе. При поддержке главы города Елены Земляковой и губернатора Андрея Воробьева в Химках создаются все условия для подготовки спортсменов», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

Награды лучшим тренерам стали признанием их труда, терпения и веры в своих подопечных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.