В Химках 2 августа проведут семейный турнир по пляжному бадминтону

В парке Толстого проведут спортивный праздник для всей семьи. Для жителей Химок подготовили открытый турнир по пляжному бадминтону. Профессиональные тренеры расскажут гостям о правилах игры и проведут увлекательные мастер-классы для участников всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ведущие тренеры и спортсмены центра ракеточных видов спорта расскажут гостям о правилах игры и обучат необходимым навыкам — правильным подачам, технике ударов и тактике игры. Организаторы подготовили насыщенную программу как для опытных спортсменов, так и для любителей.

Спортивное мероприятие проведут на территории пляжа парка Толстого уже в следующую субботу — 2 августа с 10:00 до 14:30. В программе четыре мастер-класса для игроков разных уровней. Вход — свободный.

В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

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