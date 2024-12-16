В Электростали состоялся хоккейный матч, приуроченный ко Дню Конституции

сегодня в 13:27

В ледовом дворце «Кристалл» состоялся хоккейный матч, приуроченный ко Дню Конституции и участникам СВО, в котором встретились команды МЧС России и сборная федерации хоккея города Электросталь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственными речами выступили: полковник, заместитель директора департамента кадровой политики МЧС России, начальник отдела награждения, присвоения званий и нормативного регулирования Артем Артемов; заместитель главы администрации города Электросталь Вадим Бахматов и начальник управления МВД по городу Электросталь, полковник полиции Андрей Гордеев.

На мероприятии также присутствовали участники специальной военной операции. В целях соблюдения церковных традиций в память о павших воинах был приглашен настоятель Троицкого храма города Электроугли, председатель миссионерского отдела Балашихинской епархии, священник Илья Максимов, чтобы воздать дань уважения.

В память о погибших воинах в зоне СВО была объявлена минута молчания.

Во время матча на площади перед Ледовым дворцом проходила выставка пожарной техники МЧС, а также для всех желающих работала полевая кухня.

Хоккейный матч закончился по буллитам со счетом 5:4. Победу одержала команда МЧС России.

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