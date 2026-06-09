В Электрогорске прошел инклюзивный забег «Солнечный круг»

Инклюзивный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» прошел 6 июня на городском стадионе в Электрогорске. В мероприятии приняли участие дети, их семьи и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег «Солнечный круг» проводится в округе уже четвертый год и объединяет семьи, волонтеров и всех, кто поддерживает идеи взаимопомощи и равных возможностей. Перед стартом для участников подготовили развлекательную программу с играми, творческими активностями и шоу мыльных пузырей. Атмосферу праздника поддержал коллектив «Зумбарики», который выступил с зажигательной зумбой.

На старт вышли дети разных возрастов. Во время дистанции их сопровождали аплодисменты зрителей, слова поддержки, барабанное шоу и цветной дым. По итогам забега все участники получили памятные награды и подарки.

«Каждый раз ребят все больше. Для детей это возможность доказать себе, что ничего невозможного нет. Мы начинаем подготовку за полгода, ведь для многих это очень важно», — рассказали волонтеры.

Организаторы отметили, что инициаторами мероприятия стали Мария и Полина, руководитель центра, работающего с особенными детьми. В этом году к проекту присоединились новые волонтеры и спонсоры, благодаря чему праздник стал более масштабным. В завершение организаторы поблагодарили всех участников и партнеров за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.