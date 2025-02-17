В Дзержинском прошел турнир по дзюдо «Один за всех и все за одного!»

В минувшую субботу в СШОР «Союз» города Дзержинский городского округа Люберцы состоялся традиционный командный турнир по дзюдо среди юношей 2011–2012 гг. р. «Один за всех и все за одного!». В мероприятии приняли участие 5 команд: «Союз-1», «Союз-2», «Союз-3», а также команды из Богородского и Котельников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Продемонстрировав сплоченную борьбу и командный дух, спортсмены спортивной школы «Союз» взяли первое и третье места, второе место у команды из Богородского.

⁠Поздравляем спортсменов и их тренеров Татьяну Шкуратову, Виктора Худякова, Лали Курдадзе, Алексея Курначенкова и Яна Зеновкина.

Данные соревнования ежегодно проходят в преддверии Дня защитника Отечества, турнир посвящен памяти Героя Социалистического труда Бориса Константиновича Громцева — Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, главного инженера ФГУП ФЦДТ «Союз», Почетного члена спортивного клуба «Союз».

Под руководством Бориса Громцева в 1970 — 1980-х годах проводилась разработка новых реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Прима», «Карантин» для сухопутных войск. Ученый возглавлял работы с твердыми ракетными топливами, которые легли в основу разработок новой реактивной системы залпового огня «Смерч». В настоящее время все разработки остаются на вооружении российской армии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.