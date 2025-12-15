сегодня в 18:51

В Дубне наградили победителей Кубка спортивной школы по плаванию 13 декабря

Пловцов, ставших победителями Летнего чемпионата Московской области, наградили на Кубке спортивной школы «Дубна» по плаванию 13 декабря в бассейне «Архимед». Спортсменам вручили парадные костюмы и разрядные знаки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные соревнования по плаванию прошли в бассейне «Архимед» в Дубне 13 декабря. Победители и призеры Летнего чемпионата Московской области получили парадные спортивные костюмы для выхода на пьедестал. Нескольким участникам вручили разрядные знаки.

Главный судья соревнований Игорь Березуцкий отметил, что в этом году дубненские спортсмены стали лучшими на областном чемпионате. Один из них, Матвей Кудряшов, занял 10 место на дистанции 1 500 метров вольным стилем на летнем первенстве России.

В Кубке главы приняли участие 115 пловцов, среди которых кандидаты в мастера спорта и обладатели спортивных разрядов. Соревнования проходили на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине.

В ближайшее время в Дубне состоится открытый чемпионат и первенство по плаванию, посвященные памяти мастера спорта СССР Николая Зуева. Ожидается приезд спортсменов из соседних городов и регионов.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что в спортивной школе работают профессионалы, которые помогают молодежи добиваться новых успехов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.