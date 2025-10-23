В Домодедово открылся шахматный клуб для бойцов СВО и членов их семей

В Подмосковье заработали 12 шахматных клубов «для СВОих», один из них — на базе городского стадиона «Авангард» в Домодедово. Здесь бойцы СВО и их семьи могут бесплатно обучаться, играть и участвовать в турнирах. Это часть системной программы по социальной адаптации, реабилитации и вовлечению в активную жизнь участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Инициатива клуба поможет в реабилитации наших ребят и даст возможность отвлечься, вернуться к мирным увлечениям», — сказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов.

Клуб работает при шахматной школе Сергея Карякина по единому стандарту: подготовленные наставники, современный инвентарь и методическая база. Пространство адаптировано — шахматы доступны и людям с ограничениями по здоровью.

«В Домодедово мы выстроили системную работу по поддержке наших бойцов и их семей. А теперь добавляется еще одно важное направление, которое помогает не только восстановиться, но и найти вдохновение и новые интересы», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Домодедовская площадка станет опорной для городских и семейных турниров. В планах — участие во всероссийских соревнованиях и дистанционные мастер-классы с гроссмейстерами.

Руководство стадиона «Авангард» готовит положение о городском шахматном движении, чтобы закрепить регулярный календарь стартов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.