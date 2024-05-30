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В Домодедово 8-й раз прошел туристический слет работников образования

В Домодедово 8-й раз прошел туристический слет работников образования. В ежегодном муниципальном турслете приняло участие 25 команд педагогов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Учителя проходили 4 этапа: вязали узлы, показывали визитные карточки, ориентировались на местности и готовили на костре. Атмосфера была очень дружеская и творческая.

«Спортивно-туристический слет педагогов — давняя и прекрасная традиция. Он проводится в Домодедово ежегодно. Здорово, что педагоги подают нашей молодежи правильный пример. Вы активные, спортивные и веселые» — поприветствовала команды врип главы Евгения Михайловна Хрусталева.

Педагоги признались, что весь год ждут турслета и тщательно готовятся.

Команда Управления образования, как лучшая команда округа, поедет от Домодедово на областной туристический слет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.