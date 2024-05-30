Агентство стратегических инициатив вместе с ПФК ЦСКА, спортивной школой олимпийского резерва «Олимп» при поддержке правительства Московской области проведет 1 июня фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда» в городе Домодедово, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Цель мероприятия — мотивация всех участников к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. На фестивале впервые в России состоится отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА. В дальнейшем подобные отборы пройдут по всей Московской области, а также в других регионах России.

В текущем отборе примут участие дети 2015–2016 годов рождения, в том числе не обучающиеся в футбольных секциях.

При этом сам фестиваль может посетить любой желающий, регистрироваться для этого не нужно.

Мероприятие начнется в 10:00. Сбор участников запланирован на 09:00 на стадионе «Авангард» в Домодедове (ул. 2-я Коммунистическая, д. 2).

Во время фестиваля пройдет автограф-сессия с легендарным полузащитником ПФК ЦСКА Аланом Дзагоевым. Также любой желающий сможет сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба — кубком УЕФА. Московская команда выиграла этот трофей в 2005 году, победив португальский клуб «Спортинг» со счетом 3:1.

«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать свои таланты, найти свое место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортивных школ, и простые ребята, которые занимаются спортом пока что на любительском уровне, получили шанс пройти обучение в академии ЦСКА. Уверена, что главы и других регионов помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли поучаствовать в фестивале», — заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Среди других активностей — игровая зона, где посетители фестиваля смогут поиграть в PlayStation и настольный футбол. Кроме того, дети и родители смогут посмотреть выступления футбольных фристайлеров, посетить выставку местных брендов и различные мастер-классы.

Во время соревновательной части представители ПФК ЦСКА будут оценивать подготовленность молодых футболистов во время турнира в формате 3 на 3 на специальных надувных площадках. Также ребята смогут пройти тестирование от специалистов компании Future Lab для определения технической и физической подготовленности. Игроки должны будут продемонстрировать свой уровень дриблинга, мастерство ведения мяча и точных передач, пройти тест T-drill и линейный спринт. Кроме того, ребята будут пробивать «одиннадцатиметровый» на точность. Вместе с тем, специалисты будут оценивать быстроту и ловкость игроков.

Все участники испытаний получат электронный сертификат участника с результатами, а сильнейшие получат шанс пройти обучение в академии ЦСКА или спортивной школе олимпийского резерва «Олимп».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.