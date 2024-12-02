В Дмитровском округе состоится турнир по шахматам 15 декабря

15 декабря в муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха», отделении «Шахматный клуб», состоится турнир МБУ «ЦРФКСиО» по шахматам «Здравствуй, зима!», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.

Категории участников — это мальчики и девочки до 9 лет; мальчики и девочки до 11 лет, мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше.

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с действующими правилами.

В каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, женщин и мужчин, победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами.

Количество мест ограничено, для участия в соревнованиях необходимо отправить предварительную заявку. Зарегистрированным для участия в соревнованиях считается шахматист, отправивший до 13 декабря заявку для участия в соревнованиях на электронный адрес hovanes@yandex.ru и получивший положительный ответ на заявку. В заявке следует указать фамилию, имя, дату рождения, id ФШР (если есть), в каком клубе занимается, город, номер мобильного телефона. Шахматистам, своевременно не отправившим предварительную заявку, а также отправившим заявку, содержащую неполные данные, участие в соревнованиях не гарантируется.

В случае большого количества заявок организаторы оставляют за собой право досрочного прекращения регистрации. Российские шахматисты, не имеющие id ФШР, обязаны при регистрации представить копию российского паспорта или копию свидетельства о рождении. Соревнования будут проведены по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ в 7 туров. Время старта каждого тура по факту окончания предыдущего.

Соревнования будут поданы на обсчет рейтинга в Федерации шахмат России.

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства вступают в силу дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

коэффициент Бухгольца;

результат личной встречи;

коэффициент Зоннеборна-Бергера.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отмечает, что в округе этот вид спорта пользуется все большей популярностью, что подтверждает возраст юных участников и количество подаваемых заявок.

С 10:00 до 10:20 проводится регистрация участников, в 10:40 — начало соревнований.

Место проведения: г. Дмитров, мкр. Аверьянова, дом 3, МБУ «ЦРФКСиО», «Шахматный клуб».

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