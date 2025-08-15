В детском лагере «Ромашка» Подольска прошел фестиваль ГТО

В Подольске порядка 100 юных спортсменов из детского лагеря «Ромашка» стали участниками фестиваля-соревнования по многоборью ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждую смену в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» проводится фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Недавно прошел четвертый, заключительный в текущем году.

Программа соревнований традиционно включала в себя бег на короткую дистанцию 30 метров, прыжок в длину с места и тестирование на гибкость.

«Люблю движение, спорт. Занимаюсь плаванием и танцами, это полезно для здоровья. Три года подряд приезжаю в лагерь и всегда участвую во всех спортивных соревнованиях!» — сказала десятилетняя Анастасия из третьего отряда.

Самые быстрые, ловкие и гибкие ребята получили медали и грамоты от комитета по физической культуре и спорту администрации округа. Всего было разыграно 5 комплектов наград среди девочек и 5 комплектов наград среди мальчиков в пяти возрастных категориях от 8 до 15 лет.

Судьями выступили специалисты отдела ГТО спортивной школы олимпийского резерва «Лидер».

«Подобный фестиваль — хорошая возможность посмотреть на других и показать себя. Если у кого-то из юных спортсменов появится желание досдать нормативы на право ношения знака отличия „Готов к труду и обороне“, они могут обратиться в центр тестирования — их адреса можно найти в открытых источниках», — сказал заместитель начальника отдела ГТО и тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва «Лидер» Валентин Кузнецов.

С помощью таких мероприятий организаторы популяризируют Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей и подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.