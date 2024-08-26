В Чехове прошел летний Кубок главы округа по следж-хоккею

В Чехове завершился летний Кубок главы городского округа по следж-хоккею, собравший на льду юных спортсменов из Луганска, Нижнего Новгорода и Тамбова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир, организованный при поддержке администрации Чехова, стал настоящим праздником для ребят в возрасте от 10 до 17 лет.

«Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Собакину, который уделяет большое внимание таким детям, помогает в проведении турнира. Ну и, конечно, хоккейный клуб „Гранит“, который принял нас в большую хоккейную семью, огромное спасибо! Будем дальше работать, развивать», — поделился эмоциями главный тренер команды «Гранит следж» Владимир Тернавский.

Уже первый день соревнований подарил немало ярких моментов. Луганская команда, впервые приехавшая в Чехов, уверенно взяла старт, обыграв Нижний Новгород со счетом 3:1. В другом матче хозяева льда «Гранит-Следж» встретились с «волчатами» из Тамбова. В первые два периода гости из Тамбова уверенно контролировали игру, забросив три шайбы подряд. Хозяева льда из Чехова смогли отыграть два гола в третьем периоде, но на большее время не хватило, и победа осталась за Тамбовской командой.

В итоге, победу в чеховском турнире одержала команда из Луганска, Тамбов занял второе место, а хозяева льда — «Гранит-Следж» — завершили турнир на третьей позиции.

Летний кубок стал не только соревнованием, но и ярким примером того, как спорт может объединять людей, преодолевать любые трудности и вдохновлять на новые достижения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.