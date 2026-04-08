В Чехове пройдет Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города» пройдет в Чехове с 10 по 12 апреля на площадке дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова. В соревнованиях примут участие 45 команд из 10 городов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проводится девятый год и за это время вырос из локального старта до одного из крупнейших любительских гандбольных соревнований страны. Если в первых состязаниях участвовали шесть команд из Чехова, то в этом году заявились 45 коллективов из 10 городов.

На первом этапе команды выступят в семи категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины-любители, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Финальные игры и церемония награждения состоятся 12 апреля — в День космонавтики.

В этом году турнир пройдет в космической тематике. Команды распределят по «планетам» — Венере, Марсу, Меркурию, Нептуну, Плутону, Сатурну и Юпитеру. Для участников и зрителей подготовлены тематические активности и интерактивные зоны.

«Мы постарались продумать космический антураж во всем — до мелочей. Уверена, что участники и гости турнира смогут почувствовать эту атмосферу и, возможно, увидеть будущих звезд гандбола», — отметила начальник отдела развития гандбольного клуба «Чеховские медведи» Мария Ведяскина.

Турнир «Герои Города» проводится дважды в год и направлен на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.