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В Чехове 24 и 25 августа пройдет турнир по следж-хоккею

В Подмосковье состоится межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов». В нем примут участие четыре команды из регионов России, в том числе из ЛНР, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед в Подмосковье выйдут команды «Волчата», представляющая Тамбовскую область, г. Мичуринск, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж».

Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию следж-хоккея. Первой подмосковной следж-хоккейной командой стал клуб «Феникс», который является многократным чемпионом России и основой для национальной сборной на Паралимпийских играх.

Совсем недавно в Подмосковье появилась вторая профессиональная команда «Гвардия». В ее составе выступают ветераны СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими наградами.

«Кубок главы городского округа Чехов» по следж-хоккею пройдет 24 и 25 августа в спортивном комплексе «Ледовый дворец» по адресу: Чехов, ул. Московская, 104, начало в 9:00.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.