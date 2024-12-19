В Чехове 21 декабря пройдут соревнования по шахматам
Фото - © Администрация Чехов г.о.
21 декабря в холле 5 подъезда ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова» городского округа Чехов пройдут соревнования по шахматам «Новогодний рапид». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Турнир будет проводиться в двух категориях:
- взрослый — без ограничения по возрасту;
- детский — для участников 2010 года рождения и моложе.
Для участия необходима предварительная регистрация. С 19 декабря 2024 года можно зарегистрироваться, заполнив специальную форму.
Фактическая регистрация начнется 21 декабря в 9:30 на месте проведения турнира.
Старт первого тура — в 10:00.
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