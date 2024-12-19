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В Чехове 21 декабря пройдут соревнования по шахматам

21 декабря в холле 5 подъезда ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова» городского округа Чехов пройдут соревнования по шахматам «Новогодний рапид». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир будет проводиться в двух категориях:

взрослый — без ограничения по возрасту;

детский — для участников 2010 года рождения и моложе.

Для участия необходима предварительная регистрация. С 19 декабря 2024 года можно зарегистрироваться, заполнив специальную форму.

Фактическая регистрация начнется 21 декабря в 9:30 на месте проведения турнира.

Старт первого тура — в 10:00.

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