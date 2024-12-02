В Богородском округе состоялось открытие турнира по хоккею с мячом

На льду спортивного комплекса «Обухово» Богородского округа состоялось открытие турнира по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Всемирного дня хоккея депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил это значимое мероприятие.

Это поистине важное событие для поселка, поскольку 2024 год посвящен 100-летию русского хоккея в Обухово — игре, которая уже стала частью истории и гордостью каждого жителя.

«Хоккей для меня — не просто спорт. Как человек, который много лет занимается этим видом спорта на любительском уровне, я хорошо понимаю, сколько упорства, командного духа и энергии требует эта игра. Она воспитывает характер, объединяет людей и вдохновляет на победы», — сказал депутат.

На церемонии награждения Марк Черемисов вручил памятные подарки лучшим игрокам турнира — рюкзаки с символикой Московской областной думы.

Депутат выразил благодарность организаторам турнира, коллегам-депутатам совета депутатов БГО, а также руководителю ФСК «Обухово» за активное участие в развитии спорта в поселке.

Депутат пожелал всем участникам турнира честной игры, ярких эмоций и незабываемых побед на льду.

Ранее, в рамках рабочей поездки, Марк Черемисов посетил спортивный комплекс ФСК «Обухово». Депутатом было принято решение выделить свыше 700 тысяч рублей по программе инициативного бюджетирования на ремонт душевых кабинетов на первом этаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.