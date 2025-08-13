В Балашихе завершился четвертый Кубок Олимпии «Все звезды»

Участниками Кубка стали 78 спортсменов от 13 до 16 лет из 15 бейсбольных клубов России и Республики Беларусь, рассказал директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

«Все они уже являются высококвалифицированными игроками, участвовали в официальных соревнованиях сезона 2025 года. При отборе организаторы отдавали приоритет сильнейшим участникам региональных и всероссийских первенств, лидерам своих клубов и спортшкол. И ребята подтвердили, что они действительно лучшие, продемонстрировали отличный бейсбол и получили бесценный игровой опыт в соревновании с равными сильными соперниками, — отметил он. — Это особенно важно, в отсутствии международных соревнований, для подготовки к выходу из спортивного локдауна в будущем и качественном выступлении в Юношеских Олимпийских играх в 2026 году, Олимпийских играх в 2028 и 2032 гг., в рамках которых запланированы соревнования по бейсболу».

За чемпионский кубок на базе Спортивного центра по военно-прикладным видам спорта ФАУ МО РФ ЦСКА соревновались 6 команд («Дракон», «Единорог», «Кентавр», «Орел», «Стрелец» и «Феникс»), которые были сформированы процедурой драфта, подразумевающей поочередный выбор игроков 12 ведущими тренерами. За соблюдением стандартных правил, включающих в себя предусмотренные Положением дополнения, следила профессиональная команда судей и скореров из Москвы и Московской области.

По итогам матчей по круговой системе 4 сильнейшие команды сумели пробиться в финальные игры, где им предстояло побороться за призовые места.

Бронзовым призером второй год подряд становится «Кентавр», в напряженном матче с минимальным перевесом одолевший команду «Стрелец» — 5:4.

В золотом матче «Единорог» не оставил шансов прошлогоднему серебряному призеру «Орлу» — 10:2. В тренерский штаб победителей вошли Юрий Бакалец-Акоста и Кирилл Дукмасов, представляющие подмосковный бейсбольный клуб «Медведи» ( СШОР «Метеор», г. Балашиха ).

Кроме этого, определены лучшие игроки турнира, получившие индивидуальные награды.

Лучшим бьющим признан Алексей Дмитриев (команда «Кентавр», бейсбольный клуб «Русстар» ( СШОР «Юность Москвы», г. Москва ), лучшим защитником аутфилда — Петр Панарин (команда «Стрелец», бейсбольный клуб «Олимпия» ( СШОР «Юность Москвы», г. Москва ), лучшим питчером — Филипп Деев (команда «Единорог», бейсбольный клуб «Медведи» ( СШОР «Метеор», г. Балашиха ), лучшим защитником инфилда — Святослав Дубчак (команда «Орел», бейсбольный клуб «Акулы» ( СШОР «Восток», г. Москва ). Впервые организаторы учредили номинацию «Лучший кетчер», победителем которой признан Дмитрий Соболь (команда «Феникс», бейсбольный клуб «Брестские зубры» (г. Брест, Беларусь). Награду «MVP турнира» (самый полезный игрок команды) заслуженно получил Ильдар Аюпов (команда «Единорог», бейсбольный клуб «Медведи» ( СШОР «Метеор», г. Балашиха ).

Все участники Кубка Олимпии получили сертификаты и подарки от партнеров турнира. В официальной церемонии награждения победителей и призеров«Кубка Олимпии» лиги кадетов приняли участие президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев, вице-президент ФБСР Николай Гервасов.

Партнерами турнира выступили компания «Спорттек», компания Maxilaser и Русский пенопласт. Неизменный питьевой партнер — компания «Хваловские воды». Также Кубок Олимпии поддерживает онлайн-кинотеатр «Иви», предоставляющий бесплатные подписки на свои сервисы всем участникам и тренерам.

В рамках турнира также был проведен мастер-класс по бейсболу-5 с участием бронзового призера Европы Андрея Лобанова и комиссара бейсбола-5 в России Александра Чумакова. Юные спортсмены освоили важные нюансы этой динамичной олимпийской спортивной дисциплины. Мероприятие входит в направленный на развитие бейсбола в вузах Москвы проект «Играй на 5». Проект является победителем конкурса «Спорт для всех» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Добавим, турнир включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта Российской Федерации на 2025 год. Он содействует достижению цели Национального проекта «Демография» по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.