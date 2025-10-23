В Балашихе в 2025 году более 100 тренеров воспользовались мерами поддержки

По инициативе «Единой России» и правительства Подмосковья в регионе действует ряд мер по поддержке сотрудников спортивных учреждений: ежемесячные доплаты, «Социальная ипотека», передает пресс-служба партии.

В том числе благодаря им в Балашихе в нынешнем году трудоустроились более 15 новых тренеров.

В частности, для тренеров-преподавателей действует ежемесячная доплата в 50 процентов к зарплате. Она предназначена для тех, кто проводит дополнительные занятия.

«Эта доплата устанавливается при первичном трудоустройстве по профильной специальности в учреждения в течение первых четырех лет. Кроме того, сотрудникам на штатных должностях, чья оплата труда осуществляется за счет средств бюджета городского округа Балашиха, ежемесячно выплачивается доплата за напряженный труд в размере 5 000 рублей», — сообщил председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.

Одной из ключевых мер поддержки является программа «Социальная ипотека».

Так, сертификат на приобретение собственного жилья по этой программе получила тренер по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Кристина Угарова из спортивной школы «Орион».

«Квартира находится недалеко от спортшколы. После переезда буду меньше тратить время на дорогу и больше уделять его тренировкам со своими спортсменами. Безусловно, эта программа очень мотивирует в дальнейшей работе в качестве наставника и тренера», — рассказала Кристина.

Как ранее сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, на поддержку работников сферы дополнительного образования, в том числе и тренеров-преподавателей, в текущем учебном году из бюджета Московской области в общей сложности выделено более 500 миллионов рублей.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в округе активно модернизируется и спортивная инфраструктура. В частности, были капитально отремонтированы стадионы «Труд» и «Орион», построены три современных физкультурно-оздоровительных комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.