В Балашихе стартовал новый сезон КХЛ

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Новый сезон КХЛ стартовал в городском округе Балашиха. Несколько матчей уже было сыграно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 13 сентября в Ледовом дворце «Арена Балашиха» «Витязь» встретится с хоккеистами, представляющими «Ладу» из Тольятти.

Подробную информацию и расписание игр можно найти на официальном сайте хоккейного клуба «Витязь».

Хоккейный клуб «Витязь» основан в 1996 году. Четырежды команда выходила в плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2022 года хоккейный клуб «Витязь» переехал в Ледовый дворец «Арена Балашиха». Клуб участвует в проекте континентальной хоккейной лиги «Урок хоккея в школе», первые такие занятия хоккеисты «Витязя» провели в городском округе Балашиха в 2022 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.