В Балашихе прошел мастер-класс по подготовке к сдаче нормативов ГТО

Мастер-класс по подготовке к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» прошел на базе спортивного комплекса «Союз» в Балашихе. В мероприятии принял участие депутат совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс для подростков провел тренер спортивного комплекса. Под его руководством участники изучили технику выполнения ключевых упражнений, получили рекомендации по подготовке и смогли попробовать свои силы в выполнении нормативов.

«Важно, чтобы у молодых людей была мотивация заниматься спортом не ради галочки, а ради собственного развития. ГТО — это не только про физическую силу, это про характер, преодоление себя и движение к цели», — подчеркнул Антон Орешков.

Мероприятие стало отличной возможностью для молодежи проявить себя, узнать о значении комплекса ГТО и получить первые шаги к достижению спортивных успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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