В Балашихе пройдет спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо»

Спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо», приуроченный ко Дню физкультурника, пройдет в городском округе Балашиха 9 августа. Мероприятие объединит жителей города всех возрастов, увлеченных спортом, активным образом жизни и заботой о здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет на стадионе «Метеор-Пехорка» и в парке Пестовский.

Гостей ждет утренняя зарядка с мастером спорта России, чемпионом мира по версии WBA Gold и Европы по версии WBO Романом Андреевым, а также заслуженным мастером спорта России, чемпионом Европы и призером чемпионата мира Дмитрием Двали, скандинавская ходьба в рамках маршрута «ДолгоЛЕТНИЙ путь», мастер-классы и прием нормативов ГТО, интерактивная площадка «Ретро-игры» и лекция о принципах здорового питания.

Также для участников фестиваля подготовили занятия по йоге и функциональной тренировке, показательные выступления по карате киокусинкай под руководством мастера спорта Сергея Галактионова и консультации специалистов в передвижном медицинском пункте.

Начало работы всех локаций 9 августа в 10:00. Участников старшего возраста ждет подарок по социальной карте пенсионера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.