В Балашихе 10 августа пройдет региональный этап марафона «Земля спорта»

10 августа в Балашихе на стадионе «Метеор» состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», организованный министерством сельского хозяйства России. Планируется участие команд из 15 городских округов, общей численностью более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Всероссийский марафон «Земля спорта» объединяет тысячи людей по всей стране и помогает жителям приобщиться к физкультуре и спорту, предоставляя для этого все условия, в том числе развивая инфраструктуру. В рамках марафона проводятся семейные эстафеты, командные соревнования, а также сдача нормативов ГТО.

Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов с любым видом подготовки начиная со спортсменов-любителей, заканчивая профессионалами. Подобные мероприятия мотивируют население к спортивному образу жизни, а также привлекают внимание к занятиям физической культурой с целью укрепления здоровья. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.