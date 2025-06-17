В «Аяксе» прокомментировали слухи о желании купить Сперцяна

сегодня в 17:57

«Аякса» — о желании купить Сперцяна в летнее трансферное окно: не комментируем

Представители пресс-службы амстердамского «Аякса» воздержались от комментариев по поводу слухов о возможном переходе в их клуб Эдуарда Сперцяна, полузащитника и капитана «Краснодара», в период летних трансферов, сообщает Metaratings.ru .

«Не комментируем такую информацию», — заявили в клубе.

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 35 играх за «быков» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.