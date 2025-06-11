Ухов отметил невероятную энергетику трибун в финальном матче Единой лиги ВТБ

Один из ключевых игроков ЦСКА, баскетболист Иван Ухов, после победы команды в финале Единой лиги ВТБ поделился своими впечатлениями от матча и рассказал, как менялась его роль в команде за последние годы, сообщает сайт «МК.Ru» .

«За эти годы я стал гораздо опытнее и, конечно, теперь на меня ложится больше ответственности», — признался 29-летний защитник.

Особенно важной, по его мнению, оказалась поддержка армейских трибун, чья энергетика помогла команде переломить ход напряженной встречи с «Зенитом». Игрок отметил, что каждая победа в чемпионате имеет свое значение, поскольку каждый сезон уникален своим составом и историей.

Он с теплом вспомнил прошлогоднюю серию против «Зенита», когда ЦСКА уступил, и подчеркнул, что команда училась на ошибках и старалась закончить нынешний сезон победой.

Ухов рассказал, как важные моменты игры во второй четверти стали для него возможностью проявить себя и сказать спасибо партнерам, которые играли с ним на паркете.