УЕФА выписал штраф Украине за баннер с обидными высказываниями про РФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выписал Украине штраф на 34 тыс. евро. Причина заключается в поведении болельщиков, которые, в том числе развернули баннеры с оскорблением России, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Инцидент случился 16 ноября. Тогда сборная Украины играла с Исландией.

Киев победил. Украина вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

10 тыс. евро Киеву предстоит заплатить за выход болельщиков на поле. 9 тыс. — штраф за применение пиротехники. Еще 15 тыс. с государства взыскали за антироссийский баннер.

В УЕФА назвали надписи на плакатах провокационными, неприемлемыми и политическими. В 2024 году Украине тоже выписали штраф в размере 15 тыс. евро за антироссийский баннер.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.