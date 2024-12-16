Участники школьной лиги Подмосковья проведут тренировки по волейболу и баскетболу

В Московской области продолжаются встречи известных спортсменов с участниками школьной лиги. 21 декабря тренировку с участниками школьной лиги проведет олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по волейболу Александр Соколов, а 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион единой лиги ВТБ, серебряный призер Евролиги Виктор Кейру, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Встреча школьных команд с профессиональным волейболистом Александром Соколовым состоится 21 декабря в Королеве по адресу: Октябрьский бульвар, 10, игровой зал бассейна «Вымпел». Старт мероприятия в 14:00. В ходе мастер-класса известный спортсмен поделится секретами игровой техники и взаимодействия в команде, ответит на вопросы школьников и проанализирует сыгранность каждого коллектива.

26 декабря в Подольске пройдет баскетбольный мастер-класс от двукратного чемпиона России, чемпиона Единой лиги ВТБ, серебряного призера Евролиги, обладателя кубка России и участника олимпийских игр Виктора Кейру. На мастер-классе будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру «B1Box» с тематическими подарками для победителей. Профессиональный баскетболист также поможет своим подопечным улучить уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников. Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь» в 13:00.

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Первая тренировка школьников состоялась с чемпионкой России по волейболу, призером Кубка мира, игроком команды «Заречье-Одинцово» Марией Халецкой в Одинцове. А на мастер-классе в Истре профессиональными секретами с юными спортсменами поделится экс-капитан сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист России 2012 и 2013 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе национальной сборной Роман Широков.

В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.