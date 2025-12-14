У бобслеистов из РФ не будет даже нейтрального флага на международных стартах

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ужесточила правила для российских спортсменов, допущенных к своим соревнованиям. Теперь им запрещено выступать под любым флагом, включая ранее разрешенный бирюзовый флаг индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В новом документе IBSF четко указано, что флаги, символика и/или знаки отличия России как нынешние, так и исторические не должны быть размещены или показаны ни на одном объекте, где проходят мероприятия IBSF. Также запрещено использование каких-либо флагов для идентификации индивидуальных нейтральных спортсменов или членов их команд. Например, на церемониях, приемах, на территории проведения соревнований, во время телевизионных и онлайн-трансляций.

Кроме того, решением международной организации установлено, что в случае победы российского атлета гимн в его честь исполняться не будет.

«Никакой гимн не будет использоваться для представления индивидуальных нейтральных спортсменов на официальных церемониях соревнований IBSF (открытие, закрытие, протокольные мероприятия, церемонии награждения и т. п.)», — говорится в документе.

Стоит отметить, что в большинстве других видов спорта на международных стартах при успехе россиян в нейтральном статусе исполняется либо гимн международной федерации, проводящей соревнования, либо специально созданная музыкальная композиция, либо фрагмент из Первого концерта Чайковского, как это произошло во время награждения гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии в октябре.

Напомним, что ранее на Олимпийских играх 2024 года и в большинстве других международных состязаний российские нейтральные участники использовали бирюзовое полотнище с аббревиатурой AIN в центре.

