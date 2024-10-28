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Турнир по волейболу среди женских команд завершился в Кашире

Во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева 26 октября прошел Первый открытый благотворительный турнир по волейболу среди женских команд «Помогая — ты всегда побеждаешь!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед соревнованиями участников приветствовали: директор спортклуба «Кашира» Светлана Княжничева, президент РО «Фонд содействий развитию Каширского района Московской области» Кристина Рожкова, депутаты Совета депутатов г. о. Кашира Олеся Кожадей и Евгений Пешков.

Также своим выступлением перед игрой всех зарядила энергией победы команда «Hip-Hop» спортклуба «Кашира» под руководством Марии Григорьевой, подарив танцевальный номер.

В соревнованиях приняли участие 5 команд из Зарайска, Озер, Каширы и Ступина.

Призовые места заняли:

I место — Зарайск;

II место — Кашира;

III место — Озеры.

«Поздравляем всех участников и команды победителей. Желаем дальнейших побед!» — сказали представители администрации горокруга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.