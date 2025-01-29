сегодня в 13:18

Турнир по плаванию среди ветеранов СВО стал спортивным событием года Подмосковья

​Уникальные соревнования по плаванию в муниципальном округе Истра среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции — «Кубок СВОих» — признаны главным спортивным событием 2024 года по версии подписчиков официального телеграм-канала министерства физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Голосование проходило с 21 по 28 января 2025 года. За «Кубок СВОих» отдали свои голоса более половины всех участников опроса — 52%.

​Вторым по популярности вариантом ответа стал — «Открытие нового ФОКа в Можайске». За данное событие проголосовали 17% респондентов.

​Также в качестве лучшего спортивного события минувшего года 10% опрошенных выбрали первый в истории подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово-2» завоеванный Кубок России молодежной лиги.

В «Кубке СВОих» в муниципальном округе Истра приняли участие более 60 ветеранов и участников специальной военной операции из ДНР, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Москвы, Московской, Тверской, Липецкой, Белгородской и Свердловской областей. Турнир проводился 21 ноября в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.