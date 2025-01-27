Турнир по адаптивным видам спорта состоялся в Щелкове

В субботу в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» состоялся открытый турнир городского округа Щелково по юнифайд-мини-футболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования были посвящены памяти тренера-преподавателя по футболу Юрия Александровича Сорокина, который много лет проработал в футбольной сфере, в том числе и в школе по адаптивным видам спорта «Спартанец». Сегодня, благодаря традициям, заложенным тренером еще в начале двухтысячных годов, развитие футбола ЦП в Московской области активно продолжается.

В турнире приняли участие следующие команды: спортивная адаптивная школа (Москва), СШАВС «Спартанец», ЦСКА (Москва), школа-интернат для детей с ОВЗ (Королев), сборная команда школы для детей с ОВЗ (Мытищи) — спортивная школа «Старт» (Щелково), школа-интернат для детей с ОВЗ «Абсолют» (Серпухов), физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» (Серпухов), автономная некоммерческая организация «Другое измерение» (Видное).

Победители и призеры соревнований были награждены почетными медалями, дипломами и кубками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.