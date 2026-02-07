Трижды чемпионка Олимпиад конькобежка Сабликова не выйдет на дистанцию

Трехкратная олимпийская чемпионка, чешская конькобежка Мартина Сабликова снялась с соревнований на дистанции 3 тыс. метров на Играх в Италии. В дисциплине в третьем забеге будет выступать россиянка Ксения Коржова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

До этого Сабликова жаловалась на недомогание.

Чешской конькобежке 38 лет. Еще она выигрывала две серебряные и столько же бронзовых медалей на Олимпиаде.

Сабликова пять раз становилась чемпионкой мира. Она поставила мировой рекорд на дистанции 3 тыс. метров.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

