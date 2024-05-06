сегодня в 13:21

Три медали завоевали спортсмены Подмосковья на Кубке России по гребле

Три медали завоевали представители Московской области на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. В копилке команды Подмосковья два «золота» и одно «серебро», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Победителями Кубка России стали Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1 000 м. мужчины» и Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1 000 м. женщины».

Подмосковный спортсмен Максим Оселедко стал бронзовым призером в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м. мужчины (К-1)». На первом и втором местах спортсмены из Краснодарского края и Омской области соответственно.

По итогам соревнований спортсмены отбираются в сборную команду России для участия в Играх БРИКС и чемпионате Европы.

В Кубке России принимают участие порядка 300 гребцов из более чем 25 регионов страны.

Турнир проходит с 3 по 8 мая 2024 года в г. Краснодар. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.