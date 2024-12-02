Три медали выиграли сноубордисты из Подмосковья на этапах Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду. В активе представителей региона два золота и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная сноубордистка Варвара Артюхова завоевала две золотые медали в дисциплине «параллельный слалом» среди женщин. Она становилась лучше на первом и втором этапе Кубка России. В мужских соревнованиях первого этапа в параллельном слаломе представитель Московской области Дмитрий Карлагачев замкнул тройку лидеров, завоевав бронзовую медаль. На первой и второй ступенях пьедестала расположились спортсмены из Челябинской области и Москвы соответственно.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду проходят с 28 по 30 ноября на ГЛЦ «Абзаково» в Челябинской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.