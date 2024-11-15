Третий шахматный турнир на Кубок главы провели в ДК «Кучино» в Балашихе

В Балашихе в ДК «Кучино» прошел третий шахматный турнир на Кубок главы округа. Старт турниру дал глава Балашихи Сергей Юров, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

64 сильнейших спортсменов от 6 до 16 лет соревновались в формате блиц. Они представляли 4 крупнейшие городские шахматные школы. Среди них «Фортиссимо», «Рассвет», «Гамбит».

«Стало уже доброй традицией нам собираться здесь ежегодно проводить турнир по шахматам. С первой нашей встречи, с первого турнира шахматное движение широко стало шагать по территории нашего города. Мы второй год проводим в рамках Балашихинской школьной лиги соревнования по шахматам среди школ. Я очень надеюсь, что в будущем такой вид спорта, как шахматы, будет развиваться больше, и еще большее количество участников у нас будет принимать участие в самых различных соревнованиях», — сказал Сергей Юров.

Турнир проходит по швейцарской системе — 9 туров по 3 минуты на каждую партию. У каждого участника по 9 соперников. Главный трофей соревнований получает один шахматист.

Турнир по шахматам на Кубок главы проводят в ДК «Кучино» в Балашихе с 2022 года.

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