Тренер подмосковной спортшколы выиграла грант президента федерации

Тренер-преподаватель отделения плавания спортивной школы «Ивантеевка» Светлана Николаева из городского округа Пушкинский выиграла грант президента федерации водных видов спорта России для молодых тренеров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Федерация водных видов спорта России подвела итоги грантовой программы президента ФВВСР для молодых тренеров. Победителями стали 11 наставников в области спорта из разных регионов России. В их число вошла тренер-преподаватель отделения плавания спортивной школы «Ивантеевка» Светлана Николаева.

Еще на третьем курсе РГУФКСМиТ Светлана Юрьевна начала заниматься спортивной подготовкой детей в оздоровительной группе, где отбирала наиболее перспективных для регулярных тренировок на базе спортивной школы. С 2020 года работает тренером по плаванию в спортивной школе «Ивантеевка». За это время под руководством Светланы Николаевой выросли пять мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта, 23 юных спортсмена добились I спортивного разряда.

Воспитанники спортшколы становились призерами соревнований в рамках ЦФО и финалистами всероссийских турниров по плаванию в составе сборной региона. В 2023 году команда спортшколы «Ивантеевка» выиграла Кубок Губернатора Московской области.

Грант президента ФВВСР создан для поддержки молодых тренеров в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.