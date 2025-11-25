Тренер перечислила бесполезные для похудения упражнения

В попытках избавиться от лишних килограммов россияне придерживаются мнения, что чем интенсивнее физические нагрузки, тем быстрее будет достигнут желаемый результат. Однако не все упражнения помогают снижать вес. По словам топ-тренера тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Натальи Волковой, скручивания пресса и кручение обруча вообще бессмысленны в поставленной задаче, сообщает Газета.ru .

Волкова отметила, что широко распространенные упражнения в процессе снижения веса оставляют желать лучшей эффективности. Первым в списке таких нагрузок идет упражнение на пресс — скручивания.

По словам тренера, это одно из самых популярных, но в то же время неоправданно переоцененных упражнений, если говорить о похудении. При выполнении скручиваний активно задействуются прямые и косые мышцы живота. Тем не менее, энергетические затраты при этом низкие, что приводит к незначительному сжиганию калорий, и, как следствие, жировые отложения практически не уменьшаются. В качестве альтернативы скручиваниям можно включить в тренировочный комплекс подъемы коленей к груди в интенсивном темпе.

Второе такое упражнение — вращение обруча (хулахупа). Этот вид активности способствует улучшению координации движений и повышает общий тонус организма, но энергозатраты, необходимые для влияния на массу тела, явно недостаточны.

Третье — длительное удержание статической планки. Сама по себе планка полезна для укрепления мышц кора, однако она не является катализатором процесса сжигания жира. Более результативным подходом будет включение планки в динамическую тренировку, которая будет направлена на комплексную проработку как мышц пресса, так и на формирование привлекательных контуров тела в целом.

Эксперт отметила, что для эффективного похудения не следует сосредотачиваться на упражнениях, направленных на локальную проработку проблемных зон, поскольку процесс расщепления жировых отложений происходит равномерно по всему организму. Важно помнить о необходимости создания дефицита калорий, то есть сжигать больше калорий, чем потребляется с пищей. Таким образом, при похудении необходимо придерживаться принципов умеренного дефицита калорий в рационе и регулярной физической активности.

