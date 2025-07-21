Тренер Машьянов считает, что Тиму Цзю пора уходить из бокса

Машьянов: Цзю не такого уровня боксер, которого можно было прочить в звезды

Известный российский тренер Геннадий Машьянов, который работает с Дмитрием Биволом, выразил мнение, что Тиму Цзю пора завершать карьеру после досрочного поражения от Себастьяна Фундоры, сообщает Metaratings.ru .

«Все понимали, что Цзю не такого уровня боксер, которого можно было прочить в звезды. Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим. И так было слишком много неоправданных оваций и ожиданий от него», — отметил Машьянов.

По его словам, «возводили-возводили Цзю на пьедестал», но, встретившись с достойным соперником, выяснилось, что никакого пьедестала не было, и даже фундамент под ним еще не подготовлен.

В ночь на 20 июля Себастьян Фундора одержал победу над Тимом Цзю техническим нокаутом в повторном поединке. Угол австралийского боксера принял решение не выпускать его на восьмой раунд. В результате Фундора сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем дивизионе. В активе американского спортсмена теперь 23 победы, одно поражение и одна ничья. Новый послужной список Цзю — 25-3.