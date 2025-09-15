Тренер Бивола прокомментировал новости о смерти Рикки Хаттона

«Он мне запомнился боями с Костей Цзю и поединком с Мэнни Пакьяо. Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Только Пакьяо смог его раскусить, а Костя пошел на поводу», — отметил он.

И все же, Машьянов признал, что ему очень жаль, что Хаттона не стало. Он рассказал, что несколько раз виделся со спортсменом за последние 5 лет, и выглядел боксер не самым лучшим образом. Его вес значительно превышал 80 кг, и, судя по всему, он не придерживался здорового образа жизни, отметил тренер.

Рикки Хаттон ушел из жизни 14 сентября в возрасте 46 лет. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2012 года, уступив Вячеславу Сенченко нокаутом в девятом раунде. За свою карьеру он одержал 45 побед (32 из них нокаутом) и потерпел три поражения.