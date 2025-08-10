Трагедия в японском боксе: второй боец погиб после турнира в Токио

Боксер Уракава скончался в 28 лет после боя с фатальными травмами

Японский боксёр Хиромаса Уракава (10-4, 7 KO) стал вторым участником рокового турнира в Токио, чья жизнь оборвалась из-за травм, полученных на ринге, сообщает ТАСС .

Как сообщает Всемирная боксёрская организация (WBO), 28-летний спортсмен не смог оправиться после восьмираундового поединка против Ёдзи Сайто, завершившегося техническим нокаутом в заключительном раунде.

Уракава, известный агрессивным стилем и семью досрочными победами, в последнем бою получил множественные удары в голову, но до последнего момента сохранял боеспособность. Медики констатировали несовместимые с жизнью повреждения мозга.

Ранее на том же турнире скончался 28-летний Сигэтоси Котари, проигравший Уракаве в апреле 2024 года. Котари умер после экстренной операции по поводу субдуральной гематомы.