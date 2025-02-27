Топ-менеджер украинского футбольного клуба сбежал после сборов в Турции

Замгендиректора львовского футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш вместе с командой уехал на зимние сборы в Турции, но оттуда спортсмены вернулись уже без него, сообщает РБК со ссылкой на украинский портал Tribuna.

Сборы проходили с 18 января по 14 февраля. Все футболисты, а также тренеры и персонал приехали обратно на Украину. А вот 25-летний Авдыш куда-то запропастился.

Мужчина, работая в клубе, отвечал за внешние коммуникации. На этой должности он был с октября 2024 года.

«Карпаты» выступают в Украинской премьер-лиге.

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