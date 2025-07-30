Тяжелоатлетка Подмосковья установила два рекорда Европы

Подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике. По итогам выступления представительница региона установила два рекорда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова, выступая в весовой категории 77 кг, завоевала золотую медаль в рывке (104 кг), бронзовую в точке (122 кг) и еще одну награду высшей пробы в сумме двоеборья (226 кг). Результаты в рывке и сумме двоеборья стали рекордами Европы среди юниоров.

Спортсменка тренируется в отделении «СШОР по тяжелой атлетике» п. Зеленый Богородского городского округа. Напомним, что 17-летняя Варвара Кузьминова в мае этого года стала абсолютной победительницей молодежного чемпионата мира, установив рекорд в сумме двоеборья (235 кг).

Первенство Европы по тяжелой атлетике проходит в Мадриде (Испания) с 23 по 30 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.