Тяжелоатлет из Московской области стал чемпионом игр БРИКС

​Подмосковный атлет Даниил Вагайцев завоевал золотую медаль соревнований по тяжелой атлетике в рамках Международных игр стран БРИКС в Казани, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках весовой категории свыше 102 килограммов подмосковный спортсмен занял первое место, показав в рывке результат в 186 килограммов, а в толчке 230 килограммов. Таким образом, сумма двоеборья у Даниила Вагайцева составила 416 килограммов. В шаге от «золота» расположился еще один россиянин Алексей Ловчев, его результат в двоеборье — 410 килограммов (190+220). Бронзовая награда в активе белорусского тяжелоатлета Роберта Куровского. Ему покорился вес 375 килограммов в двоеборье (170+205).

​Отметим, что данная награда стала 13 на счету представителей Московской области на играх БРИКС. Теперь в копилке региональных спортсменов семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

​Соревнования по тяжелой атлетике проходили с 13 по 15 июня в спортивном комплексе «Тулпар» в Казани.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.