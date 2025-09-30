Тхэквондисты Щелкова стали медалистами Всероссийских соревнований

В столице завершились XVII Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «На Кубок Московской школы тхэквондо», которые проходили с 26-го по 28-е сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабный турнир собрал порядка полутора тысяч сильнейших представителей со всей страны. Среди них — и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. Спортсмены показали высокий уровень подготовки, достойно представили регион Московской области и завоевали две медали. Звард Варданян взяла серебро в спарринге, а София Муравлева заняла 3-е место в спарринге.

Также в рамках турнира прошел фестиваль цветных поясов по тхэквондо ИТФ, по результатам которого Михаил Иванов, Дарья Цепордей и Марк Фатахов заняли 2-е место в спарринге. А Варвара Расщектаева, Денис Сова, Любовь Перевощикова и Валерия Анынова в спарринге взяли бронзу.

Спортсменов подготовил тренер Алексей Локотков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.