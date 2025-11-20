Тхэквондисты Подмосковья взяли шесть медалей на Всероссийских соревнованиях

Тхэквондисты из Московской области завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Балтийского моря». В копилке сборной региона золото, серебро и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первое место в мужских соревнованиях в весовой категории 74 кг занял Кирилл Панасенков (Краснознаменск). Спортсмены из Санкт-Петербурга и Уфы стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Среди женщин в весовой категории 67 кг «серебро» завоевала Валерия Подзирей (Лосино-Петровский). Первое место заняла спортсменка из Челябинска, а замкнула тройку лидеров представительница Москвы.

«Бронзу» в женских состязаниях завоевала Елизавета Кадымова (Королев), которая выступала в весовой категории 53 кг. Первое и второе места у представителей Челябинска и Кемерово.

Среди юниорок замкнула тройку лидеров в весовой категории 68 кг Нелли Наумова (Красногорск). «Золото» и «серебро» завоевали тхэквондистки из Санкт-Петербурга и Ульяновска.

Бронзовым призером среди юниоров в весовой категории 73 кг стал Хабиб Магомедов (Краснознаменск). Его соседом по третьей ступени пьедестала стал представитель Санкт-Петербурга. Первое и вторе места у спортсменов из Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Еще одну бронзу команде Подмосковья принес Василий Храпов (Фрязино), который выступал в соревнованиях среди юношей в весовой категории 37 кг. На первую и вторую ступени пьедестала почета поднялись спортсмены из Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Балтийского моря» проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 17 ноября 2025 в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В турнире приняли участие спортсмены из 26 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, ЯНАО, ХМАО-Югра, Республик Башкортостан, Карелия и Крым, Кузбасса, Камчатского, Красноярского, Омского, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Челябинской, Московской, Сахалинской, Смоленской, Нижегородской, Новгородской, Ульяновской, Ленинградской, Воронежской, Калининградской, Белгородской, Владимирской, Липецкой областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.