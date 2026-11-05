Тхэквондисты из Химок завоевали шесть медалей на Открытом кубке

Воспитанники федерации олимпийского тхэквондо из Химок выиграли две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Открытом кубке по тхэквондо ВТФ. Турнир прошел 4 ноября в Академии спорта «Динамо», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый кубок по тхэквондо ВТФ собрал в Академии спорта «Динамо» более 400 участников. В соревнованиях выступили юноши и девушки 2012–2020 годов рождения.

Химки представили воспитанники федерации олимпийского тхэквондо под руководством Сергея Вересняка. Золото завоевали Марк Радько и Матвей Гусев, серебро — Даниил Вересняк. Бронзовыми призерами стали Арсений Вересняк, Сафия Курамагомедова и Родион Никифоров.

Тхэквондо — традиционное корейское единоборство. Изначально его использовали в военной подготовке, затем оно стало национальным видом спорта, а позднее вошло в олимпийскую программу. Тренировки развивают дисциплину и выносливость, учат уважать соперника и сохранять самообладание.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.