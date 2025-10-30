Тхэквондист Щелкова взял четыре медали на всероссийских соревнованиях в Сочи

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Роман Кулаженко блестяще выступил на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи, где собрались сильнейшие тхэквондисты страны. На татами вышли более 400 спортсменов из 26 регионов России, которые разыграли медали в личных и командных дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Роман Кулаженко принял участие сразу в двух крупных турнирах и показал высокий уровень подготовки. Так, на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ИТФ среди студентов он завоевал бронзу в техническом комплексе «туль», и взял золото в напряженных поединках в спарринге.

Кроме того, на Всероссийских соревнованиях «Кубок Черноморского побережья — Сириус» спортсмен не оставил шансов соперникам, взяв два золота — и в дисциплине «туль», и в спарринге.

Романа подготовил тренер Алексей Локотков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.