сегодня в 10:32

Тхэквондист из Рузы занял второе место на Всероссийских соревнованиях

С 18 по 21 ноября 2025 года в Ульяновске прошли масштабные Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ, посвященные памяти заслуженного тренера России В. В. Свалухина. Турнир собрал более 500 участников из 22 регионов страны. Честь Рузского муниципального округа защищал воспитанник спортивной школы «Руза» Матвей Лебедев. Спортсмен выступал в престижной весовой категории от 78 кг среди юниоров своего возраста, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования стали настоящим испытанием для всех участников, продемонстрировав высокий уровень мастерства современных тхэквондистов. Матвей достойно представил родной округ на этих престижных состязаниях.

В упорной борьбе наш спортсмен продемонстрировал отличную технику и волю к победе. По итогам финального поединка Матвей Лебедев завоевал серебряную медаль турнира, доказав свой высокий класс.

Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на поддержку спортивного движения в России.

В Рузском округе активно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди населения и поддержке юных талантов.

«Такие достижения мотивируют молодых спортсменов к новым свершениям и подтверждают правильность выбранного пути развития спорта в округе,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.