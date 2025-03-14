Теннисистка из Подмосковья вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Победа в четвертьфинале стала десятой подряд для подмосковной спортсменки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ¼ финала россиянка обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Андреевой. В полуфинале подмосковная теннисистка сыграет с Игой Свентек из Польши.

«Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают, но все зависит от того, как с этим справляться. Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: «От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе». На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением», — поделилась эмоциями после матча Мирра Андреева.

Подмосковная спортсменка — первая теннисистка младше 18 лет, выигравшая 10 матчей подряд, после Николь Вайдишовой в 2005 году. Также Мирра стала самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс после Марии Шараповой в том же 2005 году. Также на этом турнире Андреева не проиграла ни одного сета, отдав соперницам лишь 15 геймов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.