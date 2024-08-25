В Дорохово рассказали о строительстве хоккейной площадки

Заместитель Главы Рузского городского округа Тамара Пирогова в своем телеграмм канале и в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о строительстве хоккейной площадки в поселке Дорохово, сообщили в местной администрации.

«Благодаря Государственной программе Московской области „Спорт Подмосковья“ продолжаем возводить многофункциональную хоккейную площадку на улице Стеклозаводская в поселке Дорохово, — сообщила Тамара Анатольевна, — Сейчас специалисты завершают подготавливать основание для укладки асфальта, которая начнется уже в ближайшее время. Параллельно строители начнут монтаж ограждений хоккейной коробки.

Также здесь уже установлены теплые раздевалки, они уже оснащены всей необходимой сантехникой. Сейчас ожидаем поставку новых трибун».

Открытие новой многофункциональной хоккейной коробки в Дорохово запланировано уже на начало сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.

