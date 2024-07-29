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Свыше 120 пловцов преодолели «Сенежскую милю» в День ВМФ в Подмосковье

Более 120 любителей плавания приняли участие в массовом заплыве «Сенежская миля» в акватории озера Сенеж г. о. Солнечногорск, посвященном празднованию Дня Военно-Морского Флота РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они приехали из Москвы, Зеленограда и городов Московской области: Дзержинского, Долгопрудного, Истры, Клина и других, — чтобы посоревноваться на открытой воде во славу моряков страны.

В зависимости от возраста, участники проплыли дистанции в 200 и 1 300 метров. Организаторы — МБУ «Центр «Солнечногорье» и проект «Спортивный Солнечногорск».

«Все благоволило хорошему проведению праздника: отличная погода, спокойная вода без волн. Каждый получил медаль за участие, а самые быстрые — кубки и подарки от наших партнеров», — отметила руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина.

В 200-метровом заплыве в категории «юноши» отличились: 1 место — Михаил Кочнев, 2 место — Артем Петров, 3 место — Макар Воднев; в категории «девушки»: 1 место — Тоффахи Имен Амира, 2 место — Елизавета Тимошенкова, 3 место — Евгения Курносова.

В «Сенежской миле» среди мужчин победили: 1 место — Леонид Владимиров, 2 место — Арсений Сироткин, 3 место — Михаил Гущев.

Среди женщин самой быстрой стала Анна Коротких из Солнечногорска. За ней финишировали Ирина Чекасина и Снежана Баскакова.

Победителей наградили подарочными наборами и абонементами в бассейн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.